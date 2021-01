Testes PCR com atraso de 10 dias em Almeirim

Os números de casos positivos em Almeirim têm assumido números preocupantes e a situação real pode ser ainda bem pior é que pelo que O ALMEIRINENSE apurou o tempo de espera para realizar testes PCR pode chegar a 9/10 dias.



Nesta fase com o atraso que está a existir também no primeiro contacto do Centro de Saúde, as pessoas podem chegar a fazer testes depois de passados os 14 dias de isolamento.



Só há duas formas para antecipar esta situação. Fazer um teste rápido ou um PCR pago ou feito fora do concelho.

Os testes PCR verificam se o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença conhecida como COVID-19 está presente numa amostra.

Para o fazer é pesquisado material genético (ácido ribonucleico, ARN ou RNA) do vírus. Caso seja identificado RNA do vírus numa amostra isso significa que o vírus, ou restos dele, está presente e, portanto, perante contexto clínico e epidemiológico adequados, que havia uma infeção ativa quando a amostra foi obtida.

PCR significa polimerase chain reaction, ou, em português, reação em cadeia da polimerase. A amostra para estes testes do vírus SARS-CoV-2é o exsudado nasal (nasofaríngeo) colhido com uma zaragatoa (que se assemelha a um cotonete comprido). A recolha correta das amostras é determinante, nomeadamente para não se obterem resultados falsos negativos por ter sido recolhida uma amostra insuficiente.