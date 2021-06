Canto do Marquês lança-se no mercado

O vinho Canto do Marquês apresentou no domingo, dia 20 de julho, os seus três novos vinhos: DOC Tinto Merlot, DOC Branco Fernão Pires e Canto do Marquês Vinho Regional Tinto. A apresentação do lançamento dos novos vinhos aconteceu no Polo Enoturístico, na Casa dos Patudos, em Alpiarça. Esta iniciativa foi uma aposta de Humberto Cabral. Os vinhos são de produção própria e o enólogo da casa é João Galante.

O Vinho DOC Tinto Merlot foi elaborado a partir das uvas da casta Merlot e destaca-se como um vinho de cor profunda, aroma a fruta vermelha e especiarias e com notas de baunilha que conferem uma boa persistência final. Já o vinho DOC Branco Fernão Pires é um vinho de cor amarelo esverdeado e aroma a fruta jovem, onde persiste uma sintonia perfeita entre sabores. O Vinho Regional Tinto tem uma cor profunda e aroma a bagas silvestres, definido por uma complexidade singular. Este vinho foi criado a partir das uvas da casta Alicante Bouschet e Castelão.

As vinhas do Canto do Marquês são caracterizadas por cada uma ter uma diferente personalidade, de forma a servir todos os paladares e acompanhar todos os tipos de refeições, enquadrando-se na categoria de vinhos gastronómicos.







Ana Rita Amaro e Madalena Viegas