Audição para atores e bailarinos em Almeirim

No concelho de Almeirim procuram-se atores/bailarinos para participar na digressão nacional do espetáculo infantil do projeto “Íris Maravilha”, que irá decorrer ao longo do próximo ano 2022.



Esta audição tem como objetivo encontrar o elenco que irá dar vida aos amigos da “Íris Maravilha” Trata-se de um projeto inclusivo com valores importantes, como o respeito pelo outro, o cuidar de nós e do nosso planeta, para que as crianças de hoje sejam bons adultos amanhã. Os candidatos deverão enviar CV, foto de rosto e corpo inteiro para o email geral@mundoscruzados.pt até dia 30 de Outubro de 2021.



Para mais informações poderão enviar email.