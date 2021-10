“Vamos Criar Memórias” em Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim vai receber esta quinta-feira, no dia 28 de outubro, às 15H00, a iniciativa “Vamos Criar Memórias” com o objetivo de proporcionar à população com mais de 65 anos de idade, através da música e do teatro, uma viagem aos anos 30, 40, 50 e 60.

A iniciativa foi criada para celebrar o Dia Mundial da Terceira Idade pela CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família com a Câmara Municipal de Almeirim.

Os interessados em participar podem inscrever-se na sede da CLDS 4G, situada na Travessa Lourenço de Carvalho, nº24, na cidade de Almeirim.

Os bilhetes são gratuitos.