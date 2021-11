Covid-19: Concelho regista aumento de casos positivos

Na semana de 25 a 31 de Outubro, o número de casos positivos aumentou no Concelho de Almeirim. Face à semana passada, são mais 28 casos positivos.

Almeirim regista agora um total de 1716 casos, ao passo que o número de óbitos mantem-se estável nos 38 casos.

No distrito de santarém todas as variáveis aumentaram face à semana passada, nomeadamente no número de casos (mais 158) e no número de casos em vigilância ativa (mais 303).

Na região da Lezíria do Tejo, o número total de casos positivos está fixado nos 15895, e o número de óbitos nos 417 casos.