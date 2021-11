“Heróis da Fruta” vai transmitir episódio dedicado ao Melão de Almeirim já este mês

O Melão de Almeirim vai aparecer em um episódio da primeira temporada de “Heróis da Fruta”, a primeira série de animação feita em Portugal criada pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). O episódio sobre o Melão de Almeirim vai ser transmitido no dia 9 de novembro.

Os interessados em assistir podem fazê-lo aqui.

Todos os episódios da série “Heróis da Fruta” vão estar disponíveis no canal de youtube.

“Esta série é uma adaptação para desenhos animados da iniciativa Heróis da Fruta que a APCOI implementa nas escolas, desde 2011, para prevenir a obesidade infantil, através do incentivo ao consumo diário de frutas e legumes, nas quantidades recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, afirmou Mário Silva, presidente da APCOI e coordenador nacional dos Heróis da Fruta.

Para além do Melão de Almeirim, outros produtos portugueses como o Kiwi de Portugal, a Melancia do Ladoeiro, Uva do Ribatejo, Abóbora de Soza, Amendoim do Rogil e Agrião da Água de Almancil também participam na primeira temporada.

O primeiro episódio da série Heróis da Fruta foi lançado a 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação.