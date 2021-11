A jornada deste domingo no futebol distrital voltou a não trazer vitórias aos clubes do concelho. Na primeira distrital o Fazendense conseguiu um ponto no Cartaxo. Um empate a três bolas com 2 golos de Lorran e outro de Bernardo Colaço.

Enquanto em Almeirim o União não foi além de um empate a uma bola.



Na segunda distrital o Benfica do Ribatejo foi goleado em casa por 0-5 diante do Forense.

Paço dos Negros folgou nesta ronda.