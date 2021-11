Filhos dão exemplo aos pais

A Associação de Futebol de Santarém recebeu, no dia 25 de outubro, durante os treinos, as equipas infantis do GD Benavente “A” e o GD Samora Correia “A” que se destacaram no jogo entre ambas, no passado dia 16, na 4a jornada do Campeonato Distrital Infantis Futebol 7 – 1a Fase (Série 1), com um gesto notável.

Na altura, nas bancadas, os pais desentenderam-se e, para mostrar o desagrado perante tão reprovável comportamento, os atletas recolheram aos balneários para depois voltarem ao campo de mão dadas juntamente com treinadores e dirigentes, mostrando que o que deve imperar é o fair-play e desportivismo.

Estiveram presentes nesta homenagem o Presidente da AF Santarém, Francisco Jerónimo, o Vice-Presidente da AF Santarém, Jorge Heleno, Jorge Martins, da Direção da AF Santarém, o Presidente do GD Benavente, António Ganhão, o Presidente do GD Samora Correia, Tiago Reis, o Coordenador da Formação do GD Benavente, Bruno Xavier, o Coordenador Técnico do GD Samora Correia, Paulo Eira, e o Sub-Coordenador de Futebol 7, Ricardo Cunha. Francisco Jerónimo, congratulou toda a equipa técnica, dirigentes e jovens atletas pelo exemplo demonstrado e admitiu que, naquele jogo, aconteceu algo de inédito.

“Vocês foram os heróis e conseguiram, com o apoio dos vossos treinadores e dirigentes, construir um momento alto que foi uma boa lição de ética para aqueles que, às vezes, têm dificuldade em assistir ao futebol”, afirmou.

O Presidente da AF Santarém aproveitou para referir que ficou em ata, na última reunião de Direção, este reconhecimento e que foi atribuído o cartão branco a todos os jogadores, treinadores e dirigentes que estavam inscritos naquele jogo pelo Conselho de Arbitragem da AF Santarém. “O futebol não é tudo na vida, é apenas um momento importante na vida para a vossa formação. E vocês já deram uma grande lição aos mais velhos, mostrando que o futuro do futebol está garantido”, concluiu. Na pequena homenagem foram entregues lembranças aos jovens e três bolas oficiais aos clubes.