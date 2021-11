Festival “3 in 1 Film Fest” volta a Almeirim

Nos próximos dia 26, 27 e 28 de novembro o Cine Teatro de Almeirim vai receber o 3.º Festival “3 in 1 Film Fest” dedicado a curtas, muito curtas e making of’s.



A inictiva tem como objetivo a descoberta de novos valores do cinema, uma organização da Associação Alentejo e Ribatejo Film Commission em parceria com o Município de Almeirim.



Nesta edição há 171 filmes inscritos de 18 países além de Portugal, nas categorias de curtas de ficção, documentários, making of`s, muito curtas até 4 minutos e animação de filmes de escolas. No dia da abertura do festival será apresentado o trabalho final, resultado da residência de cinema documental – Projeto Vale – dinamizada no nosso município pela associação Waves Of Youth (Miguel Canaverde e Pedro Mourinho), a qual contou com a participação do CLAIM e da Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim onde foram abordados os temas dos “Migrantes” e “Gentes do Campo”. Um projeto integrante da candidatura de programação cultural partilhada da CIMLT – Programação em Rede.