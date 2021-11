Atropelamento fere dois jovens com gravidade

Dois jovens foram atropelados com gravidade ao final da tarde deste domingo, na Tapada.



O ALMEIRINENSE sabe que os jovens com 16 e 20 anos foram atropelados por uma viatura ligeira e ficaram feridos com gravidade. O alerta do acidente foi dado às 18h38, sendo que os médicos só os conseguiram estabilizar às 20h05.



Os jovens foram estabilizados e depois seguiram para o CNEMA onde um helicóptero os transportou para dois hospitais, em Lisboa.



A condutora da viatura que atingiu os jovens foi transportada em choque para o Hospital Distrital de Santarém.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, VMER de Santarém e Vila Franca de Xira.