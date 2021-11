Continuam em queda as equipas do concelho: 4 jogos quatro derrotas

Não estão fáceis as coisas para as equipas do concelho de Almeirim, que neste domingo perderam todas, sendo para já a pior jornada desde o início dos campeonatos.



Na primeira distrital o Fazendense foi derrotado em casa pelo o Abrantes e Benfica por 0-1, enquanto em Rio-Maior o U.Almeirim SAD foi goleado por 5-1.



Na segunda distrital a formação de Paço dos Negros foi derrotada em casa por 1-3 diante da equipa scalabitana do U.Santarém B e o Benfica do Ribatejo, por 4-1, foi derrotado no concelho vizinho diante do Águias de Alpiarça.