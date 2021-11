Frederico Gil vence Lezíria Ténis Open em Almeirim

O antigo número 62 do ranking mundial, Frederico Gil, esteve em Almeirim para acompanhar um atleta no Lezíria Ténis Open e acabou por jogar e vencer a competição de pares. O pupilo daquele que já foi o melhor português no ranking ATP, venceu a competição de singulares.

Valentin De Carvalho, do CDCR CTT Setúbal e número 26 do ranking nacional, venceu o Lezíria Ténis Open em singulares, vencendo na final Miguel Simão, do Clube Ténis de Évora, pelos parciais de 6/1 e 6/1. No caminho para a final, Valentin De Carvalho venceu Francisco Costa (ATA Alberto Queiroz), por duplo 6/0; José Miguel Rodrigues, por 6/1 e 6/0 e Pedro Valverde, por 6/0 e 6/2, estes dois últimos, tenistas da Associação 20kms de Almeirim.

Na variante de pares, Valentin De Carvalho jogou ao lado do seu treinador, Frederico Gil, que ainda mantém ranking ATP de pares e venceram na final a dupla de Almeirim, José Rodrigues e José Miguel Rodrigues, por 6/3 e 6/1, derrotando nas meias-finais, Pedro Valverde e Sebastião Cardoso Nobre, também de Almeirim, por 6/1 e 6/3.

Da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues e Pedro Valverde foram os que chegaram mais longe, atingindo as meias-finais. José Rodrigues cedeu frente a Miguel Simão, por 4/6, 6/2 e 10-7, enquanto Pedro Valverde cedeu frente ao vencedor da prova, bem como José Miguel Rodrigues. Ainda do clube almeirinense, Marcos Cavaca perdeu frente ao colega de equipa, José Miguel Rodrigues, por 6/3 e 6/1 e André Martins cedeu frente a Hugo Cruz, do Belcamp TC, por 6/4 e 7/5. Já Sebastião Cardoso Nobre atingiu os quartos-de-final, onde cedeu frente ao 2º cabeça-de-série, por 6/4 e 7/5.

O Lezíria Ténis Open marcou o regresso dos torneios sénior a Almeirim e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C, tendo-se jogado nos dias 20 e 21 de novembro, com Marco Duarte como juiz-árbitro e Miguel Viterbo Dias como diretor de prova.