Agrupamento de Fazendas recebe contentores

No âmbito da 2ª edição do concurso de Recolha Seletiva, a Ecolezíria realizou ações de sensibilização na Escola Básica nº 1 e na EB 2,3 de Fazendas de Almeirim, na passada terça-feira. A iniciativa, levada a cabo nas escolas dos municípios que compõem a Ecolezíria e que se inscreveram no concurso, visa incentivar os jovens e as crianças à prática da reciclagem. Ao longo do decorrer da iniciativa, todos os alunos inscritos irão receber Ecobags e cada escola receberá contentores de 120 litros para poderem separar os resíduos diferenciados.

O futuro do Planeta está diretamente ligado às crianças e aos jovens e é na comunidade escolar que se inicia a educação ambiental.