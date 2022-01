Fazendense e U. Almeirim SAD com domingo positivo. Benfica e Paços derrotados

O U. Almeirim voltou às vitórias este domingo ao vencer no Cartaxo por 0-2 com golos de Zé Maria e Penteado. Uma lufada de ar fresco para os almeirinenses que assim ganham alguma margem para os dois lugares que dão a descida de divisão. No sentido contrário o Fazendense recebeu e venceu o Ferreira do Zêzere por 2-1 com golos de Bernardo e Lorran Jesus. Os pupilos de Zé Miguel subiram ao 3°posto.



Na segunda divisão distrital o Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros voltaram a perder. Os benfiquistas em casa diante do Santarem B por 1-3. Capelo marcou para os da casa. Os Pacenses deslocaram-se ao Forense e perderam por 1-0.