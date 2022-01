20 kms conquistam dois títulos regionais

No passado fim de semana aproveitando as condições da pista de Almeirim e a distância da Nave Desportiva de Alpiarça realizaram-se os Campeonatos sub 18 de inverno e de pista coberta. Em Almeirim realizaram-se as provas de corrida mais longas em Alpiarça as provas previstas mais curtas e os concursos.

Estes campeonatos contaram com a presença de cento e vinte atletas que correspondeu a mais de duzentas participações.

O UFC de Tomar venceu coletivamente em ambos os géneros.



Mas destaque ainda para dois títulos para atletas dos 20 kms:

Vara Masc.

João Apolinário 3.40

60 M Barr. Fem

Beatriz Duarte 10.83

No próximo domingo em Benfica do Ribatejo realiza-se o Campeonato Regional de Corta Mato.