Apoiar pequenas empresas e pequenos negócios pode fazer toda a diferença…Convido todos a abrirem uma empresa ou negócio e arriscarem o seu próprio capital para fazer o país crescer e vivenciar por algum tempo qual é a responsabilidade de coordenar um projeto, a regularização de impostos (demasiados), a seleção de pessoal, o aluguer de instalações, o investimento em meios e equipamentos, as infraestruturas, as avenças e os pagamentos de ordenados a tempo e horas.

Convido todos a fazerem esta experiência.

Que aprendam a calcular o valor de uma hora de trabalho.

Que haja noites sem conseguir dormir, preocupados com as contas e com o posto de trabalho de cada um…

Também os convido a experimentar formar pessoas, inspirando o que há de melhor em cada uma delas.

Motivar com palavras, com respeito, honestidade, com formação e com o seu dinheiro… e que depois desse esforço eles te desapontem… e algumas ainda demonstrem ingratidão…. principalmente quem menos esperamos.

Invista, vista a camisola e saia para a rua em busca de novos projetos… que eles não caem do céu…

Tente encorajar o bom humor quando os inimigos e as críticas vierem. Quando duvidam de si e quando começar a duvidar de si mesmo até encontrar forças para superar. Recomendo vivamente.

Além disso, tente olhar nos olhos de um funcionário e despedi-lo…sabendo que tem uma família para sustentar e mesmo que seja por motivos mais do que justificados.

Voltar para casa frustrado com um projeto, ideia, estratégia que não funciona. Mas ainda assim fique firme e encorajado SEMPRE.

Faça este teste…

Acorde às 3h da manhã sem motivo aparente, a pensar num problema e em como o ultrapassar no dia seguinte.

Experimente ser patrão por alguns anos criando empregos e oportunidades.

E por alguns ainda ser visto como um aproveitador!…Faça este teste. Mas faça isso com a verdadeira convicção de que o propósito do seu negócio vai muito além de ganhar dinheiro. E quando falarem de si… se alcançou o sucesso… lembre-se de tudo o que aconteceu ao longo da jornada. Guarde na sua alma! Faça esta experiência.

Fale para apoiar os empresários deste País. Apoie empreendedores e pequenas empresas.

Opinião de António Nunes