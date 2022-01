Os utentes dos lares do concelho de Almeirim tiveram hoje a oportunidade de votar para as próximas eleições legislativas.

A operação contou com a presença de elementos da proteção civil e da GNR. Os elementos que acompanham o processo de votação foram designados pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.



O processo de votação ocorreu no lar de São José, no lar de São Francisco e no Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim. No total estavam inscritos 27 eleitores.