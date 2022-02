José Manuel Sampaio apresenta livro

O Cine-Teatro de Almeirim recebeu este sábado, dia 19 fevereiro, a apresentação do livro do médico José Manuel Sampaio. A obra dá pelo nome: “Terra Velha” e conta a história da luta dos agricultores/rendeiros de Almeirim no ano de 1973 contra o espojamento das terras que amanhavam, em sucessivas gerações, desde os finais do século XIX.

