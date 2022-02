Câmara de Almeirim baixa IMI

Almeirim é uma das 55 câmaras municipais que aliviaram o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 2022. O imposto desceu para 0,385.

Todos os que têm casa própria vão começar, a partir de abril, a ser notificados pelo que é importante estar informados sobre com o que contar.

As Câmaras Municipais comunicam à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, as taxas de IMI a cobrar no ano seguinte, tal como decorre da lei.

A taxa de IMI definida pelos municípios varia entre 0,30% e 0,45% podendo, em circunstâncias específicas, ir até aos 0,50% (n.º 18 do art.º 112.º do Código do IMI). A taxa aplicável a prédios rústicos é de 0,80%.