Tejo a Copo junta 26 produtores

Depois de um ano de interregno forçado pela pandemia, o evento vínico ‘Tejo a Copo’ regressa já no Sábado, dia 12 de Março. Entre as 15h00 e as 21h00, o Convento de São Francisco, em Santarém, volta a ser palco da maior mostra de Vinhos do Tejo, numa iniciativa que junta 26 produtores (lista abaixo), o OH!Vargas, um restaurante de nomeada na capital do gótico, e a Loja do Sal, com produtos originários das salinas de Rio Maior. Um acontecimento que já faz parte do calendário de eventos vínicos do país e que não vai querer perder!

Do programa desta edição do ‘Tejo a Copo’ fazem parte três conversas sobre o vinho, guiadas pelo conceituado sommelier Rodolfo Tristão. A primeira está marcada para as 16h00 e versa a “Fernão Pires do Tejo”, a casta mais expressiva da região e a rainha das uvas brancas. Segue-se a homónima, mas nas tintas – “Castelão do Tejo” – a protagonizar o momento das 17h30. “A diversidade do Tejo” é chamada à conversa das 19h00. O evento é de acesso livre e as provas gratuitas, mas de inscrição obrigatória, feita no local por ordem de chegada. Para participar nas provas e para provar os vinhos do evento é necessário comprar o copo oficial do evento, que tem um custo de €3,00 e é comprado à entrada do evento. Os petiscos custam €5,00 a unidade.

No que toca ao sector, este foi dos últimos eventos a acontecer em 2020, dias antes de sermos atingidos globalmente pela pandemia, o que faz deste regresso um momento ainda mais especial: assim o sente a organização, a cargo da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, e os produtores, que aderiram em grande força. “Estamos convictos de que esta edição do ‘Tejo a Copo’ venha a assinalar o regresso a uma normalidade perdida e um brinde colectivo por muitas mais edições”, afirma Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, que salienta ainda “que este é o evento onde alguma vez estiveram reunidos mais produtores de Vinhos do Tejo, reflectindo a vontade da região se unir numa promoção conjunta e a importância de retomarmos estes encontros, onde a partilha de experiências vínicas é crucial para o desenvolvimento do sector”. A edição deste ano supera todas as expectativas, ultrapassando em seis o número de produtores presentes em 2020. O número é condicionado pela dinâmica do espaço.

O ‘Tejo a Copo’ é uma excelente oportunidade para entusiastas vínicos e enófilos conhecerem e provarem vinhos desta que é uma região com “muitas cartas para dar”, dos mais antigos e conceituados aos mais recentes, porque a cada ano que passa surgem novos projectos na região – alguns presentes precisamente neste evento. Foi estratégia da CVR Tejo realizar este evento no Ribatejo, a fim de promover os Vinhos do Tejo e a sua gastronomia, mas também o vasto património territorial e cultural da região. Se os vinhos e a comida são facilmente transportáveis para outras paragens, como as grandes capitais de Portugal e do Mundo, o seu habitat (que é história e criar estórias) nem tanto! E é este um factor cada vez mais importantes e decisivo na eleição de um vinho.

TEJO A COPO 2022

Data: Sábado, 12 Março de 2022

Horário: 15h00 às 21h00

Local: Convento de São Francisco, Rua 31 de Janeiro, 2025-579 Santarém

Bilhetes: Entrada livre

Preço do copo de prova: €3,00

Preço de petisco (unidade): €5,00

Conversas sobre o vinho com Rodolfo Tristão: gratuitas, mas com inscrição obrigatória no local

Produtores de Vinho

Adega de Almeirim Adega do Cartaxo Batista’s by Pitada Verde Canto do Marquês (Isabel Cabral) Casa Cadaval Casal Branco Casal das Freiras Casal do Conde Casa Paciência Companhia das Lezírias Enoport Wines Escaravelho Wines Falua Fiuza Mouchão do Inglês Quinta da Alorna Quinta da Atela Quinta da Badula Quinta da Escusa Quinta da Lagoalva Quinta da Lapa Quinta da Ribeirinha Quinta do Arrobe Santos & Seixo Vinhos Franco Vinhos Zé da Leonor

Gastronomia & Produtos