Tarjas anónimas em Benfica: Reação da CDU

A CDU, numa nota divulgada à comunicação social, aplaude a iniciativa e a criatividade popular, que deste modo fez-se ouvir e deu a conhecer a preocupação existente com o esquecimento e desprezo a que o Jardim tem estado sujeito nos últimos anos.



A CDU também partilha das mesmas preocupações, “tendo inclusive colocado no seu

programa eleitoral a necessidade urgente de arranjo do Jardim, potenciando as

estruturas presentes, apoiando as coletividades e associações que pretendam usufruir

daquele local para as suas atividades e festividades.”



A CDU, por intermédio de um dos seus eleitos na Assembleia de Freguesia, já divulgou

imagens do Jardim, uma vez que se encontrava presente para acompanhar as comemorações do 25 de Abril, pelo que a memória da vontade popular em se manifestar a favor do Jardim está já preservada e registada.



A CDU condena “as atitudes levadas a cabo pela maioria PS que governa o concelho e

que no dia em que celebramos a Liberdade, tenham sido “apagadas” as vozes

populares que se manifestaram em prol do seu Jardim. Vivemos num País livre, onde

cada um é livre de ter opiniões diferentes! E isso deve ser respeitado!”



A CDU concluiu dizendo que se compromete a continuar a defender a preservação e arranjo não só deste Jardim, como de todos os espaços verdes do Concelho, que têm sido negligenciado pela maioria PS que governa no concelho e na freguesia.