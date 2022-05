Feira Empresarial da Região de Santarém já tem 95% de espaço completo

A 33.ª FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém já tem o espaço praticamente lotado, quando estamos ainda a mais de um mês do arranque do certame. A FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém vai realizar-se de 4 a 12 junho, em paralelo com a Feira do Ribatejo /Feira Nacional de Agricultura, no CNEMA em Santarém, numa organização da NERSANT.

Este ano, a FERSANT conta com 40% de novas empresas participantes no certame de 2022.

Em destaque nesta 33.ª edição estão as empresas do concelho de Santarém com grande representação. Os setores atividade em maior número na feira são a Indústria, Serviços e o Ensino.

Mais do que um certame empresarial onde os agentes económicos do Ribatejo podem promover os seus produtos ou serviços, a FERSANT assume-se como um centro privilegiado de contactos comerciais e uma oportunidade para a concretização de inúmeros encontros entre clientes e fornecedores, atuais e potenciais e até, eventuais agentes e distribuidores.

A 33ª FERSANT vai ocupar uma área própria na Nave B do Centro Nacional de Exposições em Santarém, com organização, coordenação e acompanhamento NERSANT, onde as empresas presentes apresentam a atividade, divulgam produtos e serviços.

Para a edição deste ano, as empresas participantes usufruem de Stand / Espaço físico na Nave B, participação na FERSANT Digital (https://compronoribatejo.pt) plataforma online NERSANT, e presença em Dossier sobre o evento na Revista RIBATEJO INVEST editada pela NERSANT.

Mais informações, condições de participação e inscrição com o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos NERSANT (dame@nersant.pt ou 249839500).