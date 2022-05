Jogadora do U. Almeirim na seleção nacional: “Viver isto é melhor que imaginá-lo”

Começou, esta segunda-feira, a concentração da Selecção Nacional feminina Sub-16, a realizar-se em Quiaios, entre 2 e 4 de maio e o U. Almeirim conta com duas atletas na comitiva.

Neste primeiro dia de sessões, o fpf.pt falou com a ‘nova aquisição’ Ana Tomaz, que partilhou o seu percurso até vestir a camisola nacional: “O meu percurso foi muito bom até aqui. Tal como muitas raparigas, comecei a jogar com os rapazes. É apenas o segundo ano em que estou numa equipa feminina. Foi no Almeirim que dei os primeiros passos. Mais tarde, fiz três anos no Fazendense. Acabei por voltar ao Almeirim, onde jogo agora”.

A jogadora do União FC Almeirim contou-nos as suas primeiras impressões sobre o ambiente de selecção: “A experiência está a ser um pouco diferente daquilo que imaginei, mas viver tudo isto é bem melhor que imaginá-lo. Estou a ser muito bem recebida por toda a gente. Enturmei-me bem e depressa e não tenho nenhuma razão de queixa. Sinceramente, estar neste patamar é aquilo que todas nós desejamos e a mim cabe-me fazer o que sei para garantir que continuo a ser chamada. Ainda hoje cheguei e há um longo caminho pela frente. Obviamente que estou a adorar”, afirmou.

Para terminar, Ana apontou ao futuro: “As minhas expectativas são muito elevadas. Quero tornar-me uma grande profissional e viver imensos momentos históricos. Isso inclui Portugal. Ficaria encantada se conseguisse ter algumas das minhas melhores exibições com as quinas ao peito. Quem sabe se não virei a conquistar um grande título ou a fazer um golo decisivo numa final”.

Susana Bravo, Treinadora Nacional, chamou 24 futebolistas para os trabalhos que coordena na Cidade do Futebol. Nos próximos dias, a Equipa das Quinas fará quatro treinos e um jogo-treino.

Eis a convocatória:

Abambres SC: Melissa Corujo;

ACF Pauleta: Luana Amaral;

AD Geração Génios: Alexandra Monteiro;

Amora FC: Matilde Fortes;

Âncora-Praia FC: Matilde Rocha

Boavista FC: Marta Rodrigues e Veronica Khudyakova;

CD Feirense: Sabrina Araújo;

Clube de Albergaria: Luana Valente;

CS Marítimo da Madeira: Carolina Ferreira;

Escola Futebol Feminini Setúbal: Catarina Vaz e Nair Pina;

FC Famalicão: Luana Pacheco;

FC Pampilhosa: Matilde Almeida

GD Ilha: Diana Costa e Irís Sarraipa;

GD Vidreiros: Lúcia Fonseca;

SC Mirandela: Beatriz Gonçalves e Sara Cordeiro;

SL Benfica: Carolina Vieira;

Sporting CP: Matilde Sousa e Matilde Vaz;

União FC Almeirim: Ana Tomaz e Mafalda Andronico.

Eis o programa completo:

02.05.2022 | segunda-feira

Até às 13h00: concentração das jogadoras em Quiaios

17h00: treino

03.05.2022 | terça-feira

11h00: treino

17h00: treino

04.05.2022 | quarta-feira

11h00: treino

17h00: jogo-treino

Após o jogo-treino: dispensa das atletas