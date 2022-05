O U. Almeirim foi goleado esta tarde/noite no Estádio Municipal de Almeirim diante do U.Tomar por 1-5. O jogo que inicialmente estava marcado para o Estádio D.Manuel de Mello para as 17h acabou por se realizar às 19h mas no sintético do Municipal devido ao mau estado do terreno de jogo.

Já o Fazendense deslocou-se a Benavente e perdeu por 1-0. A classificação está feita a duas jornadas do final com a descida de divisão dos almeirinenses e a permanência dos “charnecos” na divisão principal.