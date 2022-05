Mulheres socialistas de Almeirim juntam-se num Brunch da Igualdade

O segundo “Brunch da Igualdade das Mulheres Socialistas” realizou-se, este domingo dia 8 de maio, subordinado ao tema “Mulher e Mãe”. Este brunch reuniu mulheres de várias gerações, mães e filhas, que discutiram as diversas facetas da maternidade, entre elas, as dificuldades diárias que enfrentam para conciliar, tanto a vida pessoal, como a vida profissional



No final do encontro, Teresa Aranha, líder da concelhia das mulheres socialistas mostrou-se satisfeita e afirmou que “estes encontros são para continuar a acontecer, com o objectivo de fortalecer a união entre as mulheres perante a sociedade e sempre em defesa de causas importantes.”