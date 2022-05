Luís Boazinha termina carreira este sábado

Depois de 25 épocas, mais de 750 jogos, mais de 2500 treinos, Luís Boazinha vai terminar a sua carreira como jogador.

Passou no Futebol 11 por clubes como o União de Almeirim, União de Santarém, Sport Lisboa e Cartaxo e Fazendense, e no futsal no UVA de Almeirim, no distrito de portalegre na ESTGP, depois regressou ao distrito nosso distrito, na Conforlimpa, Fazendense, União de Almeirim, Caixeiros e representou o CASV por 6 Épocas.

No São Vicentense, onde vai terminar a carreira, foi campeão distrital, venceu a Super Taça, e quer terminar a sua carreira com a Taça de Futsal, onde será o seu último jogo, 14 de Maio, 20H30 na Nave Municipal de Santarém.

Luís Boazinha é convidado do programa “+ Desporto” da próxima semana com Filipe Rego.