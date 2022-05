Festival Entre Quintas com música para todos os gostos na sua terceira edição

No dia 23 de maio decorreu, no salão nobre da Câmara de Almeirim, a apresentação da terceira edição do festival Entre Quintas. Este ano, A Casa Cadaval e a Quinta do Casal Branco recebem o Festival Entre Quintas de 1 a 10 de Julho.

A Sessão de apresentação contou com a presença da organização do festival representada por Teresa Schonborn ( proprietária da Casa Cadaval, em Muge), José Lobo de Vasconcelos ( Proprietário da Quinta do Casal branco, em Almeirim) e o Maestro Nikolay Lalov.

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o Presidente da Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, também marcaram presença, assim como alguns patrocinadores do festival.

As duas quintas com história secular vão ser palco de um projeto que, originalmente, nasceu como uma iniciativa de apoio aos músicos em pandemia, mas que rapidamente se transformou num importante evento cultural.

O festival apresenta este ano um cartaz diversificado, com artistas nacionais e internacionais, e vai incorporar vários estilos musicais direcionadas para todas as idades.

Vários artistas vão passar pelo Festival e tocar obras de compositores emblemáticos desde Bach, passando por Beethoven, até Haydn.

O provedor da Santa Casa da misericórdia de Almeirim, José Lobo Vasconcelos, na apresentação do programa, sublinhou que o objetivo do festival é partilhar cultura, o campo, e o vinho produzido pelas duas quintas.