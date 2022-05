Morreu idosa burlada antes de ser feita justiça

Aos 74 anos, Rosa Maria Marques, morreu no Hospital de Santarém mas “não morreu descansada”, diz Teresa Fortes Ribeiro, uma amiga de longa data em entrevista à SIC. A casa que a idosa queria deixar em herança ao único filho continua em nome de Joaquim Pisco, um advogado de Almeirim, em quem a idosa confiava e que acabou acusado, com mais 2 familiares, de burla qualificada a duas irmãs, já bastante doentes, debilitadas e dependentes da ajuda de terceiros.

Rosa Marques foi uma das vítimas de um esquema em que o advogado, a mulher e um sobrinho com ambições políticas a nível local acabaram por fazer escrituras fraudulentas.

O canal de televisão adianta que com a morte de Rosa Maria Marques, o filho, que vive no estrangeiro, constatou que tem agora um imbróglio legal para resolver. A casa que João Costa contava herdar está ainda no nome da pessoa que burlou a mãe, o advogado Joaquim Pisco, com quem andou na escola e em quem também ele confiava. Além do advogado, eram também arguidos no processo, Susana Agostinho, na altura, mulher do advogado, e Joaquim Gomes, à época líder da JS de Almeirim. Quando arrancou o julgamento em que os três foram acusados de crimes de burla qualificada, em 2021, já tinham passado oito anos depois das falsas escrituras.



(noticia desenvolvida na edição papel de 1 junho)

O processo criminal no Tribunal de Santarém acabou meses depois com um acordo em que os arguidos concordaram num pagamento de 10 mil euros de indemnização a cada uma das duas idosas e se comprometiam a pagar os custos da reversão das escrituras feitas de forma fraudulenta, já que as irmãs assinaram procurações para a venda das próprias casas pensando que estavam a assinar papéis para entrar num lar. A sentença transitou em julgado em janeiro deste ano, as indemnizações foram pagas mas as casas – dois apartamentos em Almeirim – continuam a não estar em nome das legítimas proprietárias, apesar do notório agravamento do estado de saúde das irmãs, que viviam agora no Lar do Centro Paroquial de Almeirim, tendo uma delas morrido no final do passado mês de abril.