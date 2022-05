NERSANT apresenta tendências e ideias de negócio no Instituto Politécnico de Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou no passado dia 19 de maio, no Instituto Politécnico de Santarém, uma ação de sensibilização para o empreendedorismo, onde participaram 43 alunos finalistas. “Tendências e Ideias de Negócio na Lezíria do Tejo” foi o mote da ação, que integrou a semana do empreendedorismo desta instituição de ensino superior.

A sessão, realizada ao abrigo do projeto financiado Business 2.0, teve como objetivo despertar os jovens para a temática do empreendedorismo, da exploração e apresentação de ideias. No seminário, a NERSANT deu a conhecer as megatendências e tendências de negócio, tendo ainda apresentado a Bolsa de Ideias – baseada em sessões de criatividade, também elas organizadas no âmbito do projeto Business 2.0, envolvendo a comunidade e os parceiros locais de forma imersiva – cujas ideias de negócio os alunos podem aproveitar e vir a explorar. No final da sessão houve lugar a debate e esclarecimento das questões colocadas pela plateia.

De referir que o Business 2.0 é um projeto cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER e tem como objetivo a promoção do espírito empresarial na região do Alentejo, através da dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo. O projeto apoia a concretização de novas empresas assentes nos domínios de especialização da RIS3 Alentejo, ou seja, pretende estimular a cooperação interempresarial, aumentar o investimento empresarial em I&DT, incrementar a dinâmica empreendedora da região, incorporar conhecimento no tecido produtivo e promover a cooperação e trabalho em rede.