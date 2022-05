Árbitro de Almeirim dirige jogo decisivo

João Veríssimo foi o árbitro do decisivo entre O Belenenses e o Moncarapachense de acesso à Liga 3.





A equipa da casa precisava de um ponto para garantir subida à Liga 3, mas, no Restelo, com as bancadas pintadas de azul, caiu aos pés dos algarvios do Moncarapachense que venceram, por 1-0, com um golo de Nuno Silva (64’).

Nos Açores, o Fontinhas, que já havia garantido a promoção à Liga 3, venceu o Pêro Pinheiro, por 2-1, garantindo o primeiro lugar da Zona Sul e, assim, marca encontro com o Paredes, vencedor da Zona Norte, no luta pelo título de campeão do Campeonato de Portugal, no próximo sábado.

Desportivamente o Belenenses vê-se afastado da subida à Liga 3, contudo, face à despromoção do Cova da Piedade ao Distrital, uma vez que a SAD falhou a certificação exigida pela Federação Portuguesa de Futebol, os azuis poderão ascender de escalão na secretaria como 3.º melhor classificado do Campeonato de Portugal.

Com A BOLA