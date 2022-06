Sopa da Pedra certificada

A Sopa de Pedra já é um produto certifificado depois de ser publicado no Jornal da Comunidades, o equivalente Europeu ao nosso Diário da República a certificação da Sopa da Pedra como Especialidade Tradicional Garantida – ETG.

Este foi um processo que resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim, a Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra e o Turismo do Alentejo, na altura liderado por Ceia da Silva. Um processo que começou em 2018, que entregou o caderno de especificações no Ministério da Agricultura em abril de 2019.

“Passados mais de quatro anos quero relembrar que muitos foram os que não acreditaram. Os que disseram que isto é show-of politico. Nada se faz sem trabalho. Nada. E já agora acrescento outra, nada se faz sem acreditarmos. E todos os envolvidos acreditaram que este era o caminho. A garantia que no futuro quem quiser provar a verdadeira, a única Sopa da Pedra tem de vir cá. É aqui que estão os produtos de excelência. É aqui que se cumpre um caderno de especificações ancestral”, descreve Pedro Ribeiro.



A ETG é a denominação que descreve um determinado produto ou género alimentício que resulta de um modo de produção, transformação ou composição que corresponde a uma prática tradicional para esse produto ou género alimentício ou que foi produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente.



“Ao longo destes anos tivemos de responder a tudo o que o Ministério da Agricultura e a Comissão Europeia quiserem saber. Desde o tamanho do feijão ao tamanho do cubo da barata, passando pelo forma de corte dos enchidos. Este é, foi um processo moroso até porque apenas quem tem tudo bem feito recebe este certificado. A Sopa da Pedra é a 1.ª certificação. Ainda esperamos as Caralhotas e o melão. Quando estiverem os 3 produtos certificados, seremos o concelho com mais produtos certificados pela União Europeia, em Portugal. Muito orgulho neste trabalho. Muito orgulho em ter parceiros que acreditaram e acreditam que vale a pena fazer bem”, destaca ainda o Presidente da Câmara de Almeirm.



“A certificação não é um capricho. Estudos da UE mostram que os produtos certificados têm um retorno a dobrar para quem os vende fruto do aumento da notoriedade e das vendas uma vez que consumidor procura cada vez mais o que é genuíno. Ao certificarmos estamos a acrescentar valor ao produto e com isso ganham todos.

Hoje é um dia feliz. Obrigado a todos os nosso parceiros. Obrigado a todos os que esperaram e sempre acreditaram”, conclu o autarca.