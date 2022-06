Footkart no Mundialito em Badajoz

O Footkart EFKA está presente, desde sexta, dia 17 de junho, no Mundialito em Badajoz com uma geração de 2009. Este torneio tem a sua base em Badajoz, mas que se concretiza com jogos entre Portugal e Espanha.

A comitiva partiu no dia 17 de junho e somente regressa este domingo, 19 de junho, ao final do dia. A equipa realizou vários jogos com equipas espanholas e portuguesas, em mais um momento de aprendizagem, competição e convívio entre todos.

“Mais um momento marcante e que certamente ficará na memória de todos pela experiência e envolvência em termos competitivos e pessoais”, destaca o clube.