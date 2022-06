Águias de Alpiarça repudia “ofensas e comportamento” dirigidas à arbitragem pelos seus jogadores

O Clube Desportivo ‘Os Águias de Alpiarça” repudiou e condena a atitude dos seus jogadores nas ofensas proferidas a Jorge Maia, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, durante a caravana de celebração da subida à 1ª divisão distrital de divisão que percorreu as ruas da vila no passado dia 19 de julho, em Alpiarça.

Em comunicado emitido através da redes sociais, o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça refere que “não pactua nem aceita este tipo de comportamentos que em nada dignificam o clube, diretores, sócios e atletas pelo que, repudiamos as ofensas e o comportamento deplorável dos responsáveis pelas palavras inadequadas proferidas durante a passagem do autocarro”.

“O nosso Clube é uma instituição com história, com valor, com tradição e com notoriedade de excelência por todo o país e vestir a camisola deverá ser uma honra mas também um compromisso pelo que, não são aceitáveis comportamentos inadequados de ninguém que coloquem em causa a imagem de 100 anos de trabalho desportivo, sobretudo na formação de jovens, mas sempre com foco nos valores mais altos que o Desporto proporciona que são o desenvolvimento humano, o respeito e a solidariedade entre todos”, pode ler-se na mesma nota.

Numa nota final, o clube alpiarcense apresenta “as nossas desculpas ao visado, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, manifestando-lhe a nossa solidariedade e respeito enquanto presidente do Conselho de Arbitragem e como cidadão Alpiarcense”.

Recorde-se que elementos que estavam na caravana de festejos dos Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça proferiram palavras injuriosas contra os árbitros, em particular contra Jorge Maia, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém.

A situação já valeu uma reação em comunicado conjunto dos núcleos de arbitragem do distrito de Santarém e a abertura de um processo de averiguação por parte do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, que tem por objectivo apurar os factos do passado dia 19 de junho, após a partida entre a equipa da casa e o CD Fátima, que pode ler aqui.

Veja aqui o vídeo do momento: