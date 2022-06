Insultos nos festejos do Águias de Alpiarça podem custar caro. Árbitros reagem em comunicado (c/vídeo)

Elementos que estavam na caravana de festejos dos Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça proferiram palavras injuriosas contra os árbitros. A situação já valeu uma reação em comunicado conjunto dos núcleos de arbitragem do distrito de Santarém e a abertura de um processo de averiguação por parte do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, que tem por objectivo apurar os factos do passado dia 19 de junho, após a partida entre a equipa da casa e o CD Fátima.

O maior visado nos insultos é o almeirinense Jorge Maia, que lidera o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, algo que levou os seus pares a condenar um ato dirigidas aos agentes de arbitragem.

“O que deveria ser um cortejo festivo, facilmente se tornou num ato cobarde e vil de tremenda injustiça perante quem dignifica a Arbitragem, quer a nível Distrital e quer a nível Nacional”, começa por dizer o comunicado.

Para os núcleos de árbitros, a “banalização de atos deste género, denigrem o futebol e em nada refletem os valores e a essência que a modalidade representa”, acrescentando que esperam que os envolvidos “se demarquem de quaisquer ações que beliscam o futebol e que todos se unam para combater este tipo de situações que não se coadunam de todo com um país civilizado”.

Os visados referem ainda que aguardam ” um pedido de desculpas formal e público da tal atitude hedionda e caso

não suceda ponderamos todos os cenários ao nosso alcance”.

“O NALT e o NAFRN, juntamente com os Árbitros continuarão disponíveis para serem uma parte ativa e colaborante na procura da pacificação das competições e nunca para serem coniventes com situações como as que aqui descrevemos”, conclui a nota.

A comitiva que festejava a subida à primeira divisão distrital e alguns dos elementos que seguiam na caravana proferiram insultos dirigidos a Jorge Maia como é possível ver no vídeo.