Época balnear abre dia 2 de julho nas Piscinas de Almeirim

A época balnear nas Piscinas Municipais de Almeirim vai iniciar no dia 2 de julho e mantém-se até ao dia 4 de setembro, com horário entre as 10h00 e as 19h00.

Este ano, a época balnear neste equipamento tem uma novidade: aulas de Aqua Zumba, que se realizam às quartas e sextas-feiras, pelas 18h00 e com o custo de apenas um euro. A Aqua Zumba é uma aula que segue a filosofia Zumba criando uma festa dentro de água, combina coreografias divertidas e exercita todos os seus músculos com exercícios de baixo impacto.

A autarquia recorda que o uso de chinelos no espaço é obrigatório e é ainda recomendado o uso de máscara.