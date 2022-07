Nersant promove formação de formadores e anuncia novas datas para os próximos meses

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, acaba de lançar a calendarização das suas ações de Formação Pedagógica Inicial de Formação de Formadores para os próximos meses. Os cursos vão decorrer em Torres Novas, Santarém, Ourém e Abrantes em regime b-learning e têm já inscrições abertas.

Estão abertas inscrições para as próximas ações do curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, ação de 90 horas que dá acesso ao CCP – Certificado de Competências Pedagógicas, que habilita para o exercício da profissão de formador. Torres Novas, Santarém, Ourém e Abrantes são as cidades do distrito de Santarém que vão iniciar, nos próximos meses, a realização de cursos de formação de formadores, que têm, desta vez, a particularidade de ser realizados em regime b-learning, ou seja, combinando ações presenciais e online.

Em Torres Novas, a ação de formação avança dia 7 de julho, estando neste momento a NERSANT a receber as últimas inscrições para fechar esta turma. Santarém inicia a formação a 5 de setembro, Ourém a 13 de outubro e Abrantes a 24 do mesmo mês. As inscrições para quaisquer destas ações estão já disponíveis na área desta formação do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/academia/formacao-de-formadores/.

De referir que a frequência e conclusão com aproveitamento do curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores proporcionará aos formandos a aquisição e o desenvolvimento de competências no domínio pedagógico, o que lhes permitirá o exercício da função de formador nas áreas para as quais estão habilitados. Para além da obtenção do CCP, os formandos passam ainda a pertencer à Bolsa de Formadores da associação.