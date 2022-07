Viajar com ou sem os seus animais de estimação?

Durante todo o ano, o seu animal de estimação faz parte da família, mas quando chega o Verão e começa a planear as férias, o elemento peludo pode constituir um problema grave.

Deve deixar o seu amigo em casa ou levá-lo consigo?

O abandono não é opção!! Por isso, deve saber algumas coisas antes de ir.

Se optar por não levar o seu animal consigo, deve tomar medidas para assegurar o seu bem-estar enquanto estiver fora. Se o deixar em casa, certifique-se que o está a confiar aos cuidados de um vizinho, de um responsável digno de confiança, amigo, membro da família, ou mesmo um pet sitter. Uma outra opção que pode tomar, é levar os amigos de quatro patas juntamente consigo de férias, havendo um crescente número de hotéis e atrações turísticas que permitem acesso a animais de estimação.

Dicas para incluir os seus animais de estimação nos seus planos de férias: Antes de ir

É recomendado levar o seu animal ao veterinário antes de realizar uma viagem para lhe ser feito um check-up e poder viajar em segurança. Informe o veterinário onde pretende ir, quanto tempo vai ficar e o modo de transporte. O veterinário determinará as vacinas e medicamentos que ajudarão a manter seu animal de estimação saudável e livre de parasitas.

É imprescindível que o animal esteja identificado através da coleira.

Certifique-se das regras existentes para transportar o seu animal de estimação em determinados países.

O que levar

Leve uma pasta com informações do seu animal, tais como o boletim de vacinas, medicamentos e o número de telefone do veterinário. Se o seu animal fizer medicação regular, assegure-se que tem a quantidade suficiente para toda a viagem.

É importante que tenha sempre consigo uma fotografia do seu animal de estimação, para ajudar a identificá-lo no caso de ele se perder.

Leve em abundância o alimento regular do seu animal, para que não tenha que lidar com problemas de estômago e diarreia devido à mudança alimentar. Leve bastante areia para o seu gato para evitar a eliminação inadequada causada por uma mudança de areia. Não esquecer os brinquedos, as taças, o cobertor favorito ou a cama.

Como evitar vómitos na viagem; não alimente o seu animal de companhia nas 6 horas prévias à viagem.

Artigo de Rui Fortunato, médico veterinário em Almeirim, publicado na edição de 15 de junho.