Marcado funeral de jovem de Benfica do Ribatejo que morreu em acidente de moto

João da Silva Pena, de 32 anos, vai a sepultar no próximo dia 8 de julho, em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim. O jovem faleceu vítima de um despiste de um motociclo, no passado sábado, 1 de julho, na localidade de Frade de Cima, concelho de Alpiarça.

O corpo de João Miguel da Silva Pena estará em câmara ardente na Casa Mortuária de Benfica do Ribatejo, a partir das 16h30, de quinta-feira, 7 de julho. As cerimónias fúnebres realizam no dia seguinte, 8 de julho, pelas 10h00, na Casa Mortuária de Benfica do Ribatejo, seguindo depois o corpo para o cemitério da vila, onde será sepultado.

Recorde-se que cerca das 19h30, de 1 de julho, o jovem seguia de motociclo numa estrada de terra batida, entrou em despiste e acabou por embater com violência numa árvore de grande porte. O impacto provocou ferimentos considerados muitos graves, tendo sido transportado em estado crítico para o Hospital Distrital de Santarém, onde viria por falecer.

Os Bombeiros Municipais de Alpiarça foram chamados a socorrer a vítima e à sua chegada esta já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, o jovem acabaria por falecer já na unidade hospitalar.

A GNR tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a apurar as causas do acidente.

João da Silva Pena era natural de Benfica do Ribatejo.