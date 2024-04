Dia Internacional do Enfermeiro com piquenique no Jardim da Zona Norte

Em 2024, a Unidade Local de Saúde da Lezíria celebra o Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado a 12 de maio, com a realização de um conjunto de iniciativas que decorrerão entre os dias 6 e 12 de maio, sob o mote “Integrar para melhor cuidar”.

A comemoração da efeméride irá iniciar-se com uma sessão de abertura que contará com a intervenção de João Formiga, enfermeiro diretor da ULS da Lezíria. Entre os dias 7 e 10 de maio, será divulgada informação nas plataformas digitais da ULS da Lezíria e na comunicação social, com vista a promover a literacia em saúde na área da Enfermagem.

No dia 8 de maio, terá lugar a atividade “Veste a minha Camisola”. O objetivo é que os enfermeiros vivenciem durante um dia outra realidade da prática diária da ULS da Lezíria, facilitando uma melhor integração e potenciando a continuidade de cuidados de qualidade.

Finalmente, no dia 12 de maio, decorrerá no Jardim da Zona Norte de Almeirim um piquenique dirigido aos enfermeiros da unidade, que contará com o apoio do Município de Almeirim, que visa promover um momento de descontração, onde os enfermeiros da ULS da Lezíria possam confraternizar estreitando laços com os colegas e celebrar a profissão que escolheram.

Com inscrição gratuita, os enfermeiros interessados em participar devem inscrever-se até dia 3 de maio através do link https://forms.hds.min-saude.pt/form/PIQUENIQUE_DIA_ENF (condições disponíveis no formulário).