GNR com operação “Moto” na estrada

A Guarda Nacional Republicana, entre hoje, 24 de abril, e até ao dia 28 de abril, realiza uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, nas vias rodoviárias da sua área de responsabilidade, em especial, no que se refere à circulação de veículos a motor de duas rodas, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária grave, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias.

A realização de eventos de grande dimensão ou projeção mediática internacional implica a adoção de medidas especiais de segurança. Os espetáculos motorizados, pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de espectadores, causando um aumento de relevo da normal circulação rodoviária, em especial nos principais eixos rodoviários de acesso às zonas de espetáculo.

Entre 26 e 28 de abril decorre o “Moto GP Jerez 2024”, em Jerez de la Frontera, Cádiz, Espanha, prevendo-se um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à fronteira com Espanha. Os condutores dos veículos de duas rodas a motor podem ser considerados como um grupo de risco pelo facto das consequências dos acidentes serem normalmente mais graves, tendo em conta a menor capacidade de proteção, em caso de colisão ou despiste.

Importa, orientar o patrulhamento para as vias com maior intensidade de tráfego, com particular incidência para os troços mais propensos à ocorrência de acidentes e períodos mais críticos. Haverá intensificação das as ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária, nos períodos e locais de concentração de condutores de veículos de duas rodas a motor, e nos principais eixos rodoviários nacionais, em especial nos acessos à fronteira com Espanha, para garantir a fluidez do tráfego rodoviário e o apoio aos utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária.