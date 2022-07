Derrame de hidróxido de sódio corta rua e o Centro de Inspeções na Zona Industrial de Almeirim

O derrame de hidróxido de sódio obrigou ao corte da rua B e da Inspecentro, Centro de Inspeções Automóvel, na tarde desta terça-feira, 19 de julho, na Zona Industrial, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, um veículo pesado de mercadorias, que circulava no local derramou, na via, hidróxido de sódio (soda cáustica) e obrigou as autoridades a encerrar o Centro de Inspeções e a Rua B ao trânsito e à travessia de peões.

O ácido acabou por danificar os pneus e a zona de carga do camião que transportava o produto, tendo sido retirado do local apenas com recurso a um reboque já perto das 22h00.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim procederam inicialmente à contenção do derrame e pediram aconselhamento técnico a uma equipa especializada em matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, que se deslocou ao local e deu indicações sobre a forma como deveria ser retirado este produto tóxico.

O alerta foi dado às 16h47 e no local estiveram cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura. A GNR tomou conta da ocorrência e esteve no local a desviar o trânsito.

O condutor do camião é ucraniano e estava ao serviço da empresa desde hoje.