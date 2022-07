4ª prova da Taça de Portugal de Paraciclismo disputou-se em Almeirim

Almeirim foi palco da 4.ª Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Paraciclismo que, na classe C5, testemunhou a disputa pela liderança do ranking da competição, com Hélder Maximino (360 Bike Trail/Mundimat/CCA Paio Pires) a levar a melhor sobre Miguel Pacheco (Individual).

A classe C5 foi aquela que contou com mais atletas participantes, com Hélder Maximino a colocar-se em destaque. O paraciclista levou a melhor sobre Miguel Pacheco, com quem estava empatado no ranking geral da Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Paraciclismo. Hélder Maximino completou a sua prova em 1h15m03s, com Miguel Pacheco a terminar na segunda posição, a 26 segundos. Manuel Ferreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) foi terceiro, a uma volta do vencedor.

Na classe C4 destacou-se Ângelo Correia (Clube Ciclismo Amaro Antunes), completando a prova em 1h18m36 segundos. Cláudio Carvalho (Individual) foi segundo e Roberto Soares (Discover Melgaço/União Ciclista de Melgaço), ambos a uma volta do vencedor.

Em H3 a vitória foi de João Pinto (Mirachoro Hotels/Centro de Ciclismo de Portimão), com larga vantagem sobre o segundo e terceiro classificados, Rúben Garcia (Clube K) e Sérgio Gomes (Descobre Destreza Associação Desportiva). Na classe H4 foi Flávio Pacheco (Santa Cruz/Botelhos.pt) a dominar, levando a melhor sobre Luís Ramos (Individual) e Victor Taborda (Associação Salvador). Já na classe D, o vencedor foi André Soares (Mato-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi), batendo João Marques (ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra).

Algumas das classes contaram apenas com um participante, entre elas a classe C1, com Bernardo Vieira (Academia Efapel de Ciclismo), a classe C3, com Vasco Dias (Academia Efapel de Ciclismo), a classe H2, com Luís Jejum (Associação Salvador), a classe H4 Feminina, com Sandra Manuel (Associação Salvador), e a classe H5 Feminina, com Felismina Gomes (Associação Salvador).

A 5.ª Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Paraciclismo irá encerrar a edição de 2022 desta competição e terá lugar no dia 4 de setembro em local a designar.