LEROY MERLIN tem vagas disponíveis

A LEROY MERLIN Portugal está a procurar profissionais para reforçar as suas equipas e tem atualmente mais de 30 oportunidades de emprego para as operações de loja e logística nas regiões de Torres Vedras, Santarém, Leiria, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Guarda e Viseu.

A rede de lojas especializada na venda de produtos e serviços nas áreas da Bricolage, Construção, Decoração e Jardim procura colaboradores a tempo inteiro e part-time e para reforço de verão para funçõescomoAssessor/a de Relação Cliente, Coordenador/a, Vendedor/a, Repositor/a, Operador/a de Caixa, Operador/a de Linear e Operador/a de Logística.

“O processo de recrutamento que temos em curso faz parte do nosso plano de crescimento. Somos uma Empresa comprometida com as pessoas e sabemos que são elas o nosso maior ativo. Estamos focados em atrair e formar talento que nos permita crescer e continuar o percurso distintivo que temos vindo a fazer enquanto marca empregadora. Acreditamos que apenas com uma equipa multidisciplinar podemos continuar a assegurar a satisfação dos nossos clientes”, afirma Ana Herrero, Líder de Desafio Humano na LEROY MERLIN em Portugal.

Considerando o Impacto Positivo que pretende ter a nível interno e externo, a LEROY MERLIN procura pessoas com orientação para o Cliente, com elevadas capacidades de comunicação, com gosto especial pelo trabalho em equipa e que sejam apaixonadas pelo retalho e comércio. Atualmente, em Portugal, a LEROY MERLIN conta com mais de cinco mil colaboradores que beneficiam de vantagens como um plano de formação alinhado com as suas necessidades individuais e adaptação à cultura e valores da Empresa, seguro de saúde – com possibilidade de extensão ao agregado familiar –, seguro de vida, telemóvel, ações do Grupo ADEO, acesso a uma rede de parcerias, entre outros.

Para além destas funções, a LEROY MERLIN Portugal está a procurar profissionais para reforçar a sua equipa e conta com mais de 200 vagas em aberto. Estas mais de duas centenas de vagas abrangem todo o território nacional e consideram tanto funções nas várias lojas da empresa como nas plataformas logísticas e nos serviços internos.

As vagas em aberto podem ser encontradas no novo site de recrutamento da LEROY MERLIN, onde é também possível efetuar candidaturas espontâneas