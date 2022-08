Casta Fernão Pires foi rainha durante um dia na Quinta do Casal Branco (c/vídeo)

A Quinta do Casal Branco recebeu, na sexta-feira, dia 26 de agosto, a iniciativa ‘Fernão Pires do Tejo: da vinha ao vinho’. Concebida em 2018, esta iniciativa é organizada pela CVR Tejo e tem como finalidade destacar e premiar a casta branca mais expressiva da região dos Vinhos do Tejo.

Depois de realizada na Casa Cadaval, na Quinta da Lapa e na Companhia das Lezírias, a edição deste ano teve lugar no produtor Casal Branco: o produtor com vinhas mais antigas desta casta. Aqueles que compareceram a esta iniciativa, tiveram a oportunidade de vindimar e realizar uma prova de vinhos de vários produtores de Vinhos do Tejo, conduzida e comentada por João Silvestre, diretor-geral da CVR Tejo.

José Lobo Vasconcelos, administrador da Quinta do Casal Branco, destacou a importância desta iniciativa para divulgar os vinhos da região.

O presidente da CVR Tejo, Luís de Castro, elogiou o trabalho que a Quinta do Casal Branco tem vindo a realizar nos últimos anos e revelou, igualmente, alguma preocupação com as alterações climáticas que já provocaram um ligeiro declínio na produção de vinho.

Para finalizar a iniciativa foi realizado um almoço de convívio, que se prolongou até às 16h30.