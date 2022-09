O Jornal O ALMEIRINENSE volta a organizar no dia 9 setembro a Gala que distingue personalidades, empresas e associações do concelho. Pedro Sousa e Silva, Administrador do Jornal, explica as mudanças para este ano e avança com expectativas.

O que espera do evento deste ano?

Espero que, à semelhança das edições anteriores, seja uma noite agradável onde todos se possam divertir, e que cumpra o seu principal objetivo que é: apresentar, reconhecer e valorizar publicamente todos os que se destacam na sua área de atividade.

Depois dos constrangimentos dos últimos anos devido à pandemia, este ano já podemos voltar a ver o sorriso das pessoas?

Depois de 2 anos de pandemia, que nos limitou de forma significativa, o regresso desta gala sem contingências, será uma boa forma de celebração à vida e aos afectos e, como tal, são esperados muitos sorrisos nesta noite.

Há várias mudanças para este ano. Novas categorias?

Este projecto não é diferente de todos os outros, e tem que se ajustar de forma acompanhar a realidade, só assim conseguimos dar-lhe longevidade, e acreditem que esse é o nosso maior desafio.

Este ano temos três novas categorias: o Ambiente, um tema fundamental, onde queremos consciencializar a forma sustentável que os recursos devem ser utilizados; a categoria Inovação e Empreendedorismo é outra novidade, em que iremos destacar a iniciativa e a capacidade de usar a criatividade para criar novas soluções;

Por fim, Associativismo e Voluntariado é a categoria que irá apresentar e distinguir as boas práticas que coletividades, associações e indivíduos do concelho têm vindo a desenvolver.

Sem desvendar tudo, vai perpetuar o nome dos vencedores do mérito e Excelência?

O prémio mérito e excelência reconhece o trabalho de uma vida, e por ter esta importância, criamos uma forma de o fazer perpetuar publicamente, para que as próximas gerações possam saber quem teve um notável percurso em determinadas áreas de suas vidas.

Este evento tem vindo a ganhar relevo e já fará parte da agenda social do concelho?

Este evento foi criado com o intuito de celebrarmos todo o potencial humano, laboral e social, que o nosso concelho possui. Nem sempre estes projetos, têm aceitação do público ou vingam no seu propósito, mas, felizmente, o sucesso que todas as galas tiveram até hoje, faz-nos acreditar que sim. Fará parte da agenda social enquanto a nossa comunidade o receber de braços abertos.