Madalena e Matilde Costa convocadas para a Selecção Nacional Sub18

Madalena Costa e Matilde Costa, atletas do União Futebol Clube de Almeirim, foram convocadas para a Seleção Nacional Sub18, esta quinta-feira, 8 de setembro. “É com muita satisfação e orgulho que tomámos conhecimento da convocatória das nossas jogadoras Madalena Costa e Matilde Costa para a Selecção nacional Sub 18” escreveu o clube, numa nota publicada nas redes sociais.

A Madalena e a Matilde irão estar presentes num estágio de preparação entre os dias 12 e 14 de setembro, na Cidade do Futebol, onde ficarão alojadas e realizarão os trabalhos específicos referentes ao Estágio. ” PARABÉNS às jogadoras e aos seus familiares por este momento fantástico que é demonstrativo do trabalho de ambas e do clube na potencialização de jogadoras de futebol”. escreveu o clube.