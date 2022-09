Juvenis do União de Almeirim derrotados pelo Casa Pia

A equipa de juvenis do União de Almeirim perdeu por 4-0 no terreno do Casa Pia, em partida a contar para a 4ª jornada da série C do Campeonato Nacional Juniores B 2ª Divisão. O Estádio de Pina Manique recebeu o confronto no domingo, 11 de setembro, pelas 11h00.

A equipa almeirinense sofreu o primeiro golo logo aos 17 minutos da primeiro tempo através de Gonçalo Lima, resultado que se manteve até ao intervalo. Depois do reatar da partida, o União de Almeirim voltou a sofrer um golo aos 49′ marcado por Paulo Rosário.

No decorrer do jogo, o resultado aumentou para 3-0 aos 68′ por intermédio de Nazar Terpugov e Jalozinho Só fechou a contagem nos 4-0 aos 83′.

Com este resultado a equipa de Almeirim somou a terceira derrota em quatro jogos, seguindo na penúltima posição da tabela com três pontos somados, ainda assim à frente do Alverca que não somou qualquer ponto.