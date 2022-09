Politécnico de Santarém com aumento de 10% na ocupação de vagas no ensino superior

O Instituto Politécnico de Santarém (IPS) aumentou em 10 por cento o número de vagas ocupadas por alunos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA), colocando 822 novos estudantes, sendo umas das instituições de ensino superior portuguesas que mais cresceu a nível nacional.

O IPS tem assim uma taxa de ocupação de vagas foi de 83,6 por cento, face aos 77,2% do ano passado, o que faz do IPSantarém uma das instituições de ensino superior politécnico com maior procura de entre as situadas nas regiões de menor pressão demográfica.

João Moutão, Presidente do Politécnico de Santarém, manifestou satisfação com os resultados obtidos, resultados que simbolizam o trabalho que tem vindo a ser feito no Politécnico de Santarém na adequação da oferta formativa da instituição, na reorganização e melhoria dos serviços prestados, bem como no reforço da interação com as instituições do território.

Numa altura em que o problema da falta de professores volta a marcar o regresso às aulas, a Escola Superior de Educação ocupou apenas 26 vagas em 45 no curso de Educação Básica, ficando apenas 19 vagas disponíveis para a 2ª fase de acesso.