DECO lança guia do consumidor dedicado aos estudantes

A entrada no Ensino Superior é uma etapa que pode trazer enormes desafios para os jovens que abraçam um mundo novo, cheio de novas experiências. Para isso a Deco lançou o Guia do Consumidor Estudante, de forma a acompanhar os jovens neste momento determinante, que acarreta mais responsabilidades, maior independência e autonomia.

Segundo a Associação, esta ferramenta digital pretende ser um guia orientador para os jovens estudantes recém-chegados ao ensino superior, acerca das principais áreas do consumo, tais como: o Alojamento; os Serviços Públicos Essenciais; a Gestão das Finanças Pessoais; as Compras Online.

“A DECO acredita que este guia ajudará os estudantes na tomada de decisões mais conscientes e informadas, disponibilizando também um canal de comunicação rápido e eficaz com a equipa de especialistas da associação, a quem os estudantes podem recorrer em qualquer etapa do seu percurso académico”, destaca a entidade.

A Associação tem desenvolvido atividades que respondem às necessidades das novas gerações e que as envolvem na construção de uma política de consumidores.

“Contamos com uma equipa de jovens consumidores, de diferentes regiões do país, que se reúne para refletir sobre temas

relacionados com o futuro da defesa do consumidor – a DECOChangers. O Guia está disponível aqui!“, conclui.