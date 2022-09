Nacionais: Footkart vence Académica em Santarém. União de Almeirim goleado em Elvas

Sortes diferentes para as duas equipas do concelho que militam nos campeonatos nacionais nos escalões de formação. Os iniciados do Footkart venceram a Académica de Santarém por 0-3 e os juvenis do União de Almeirim sofreram uma pesada derrota em Elvas por 6-0.

À 6ª jornada, o Footkart somou a terceira vitória no grupo D da 1ª divisão do campeonato nacional de iniciados, estando neste momento na 5ª posição da tabela, com 10 pontos somados. Daniel Noro (11′), Vasco Martins Pereira (29′ (g.p.) e Gabriel Nogueira (47′) foram os autores dos golos da partida.

Também a contar para a 6ª jornada da 2ª divisão do campeonato nacional de juvenis, o União de Almeirim sofreu uma pesada derrota no terreno de O Elvas, resultado que deixa a equipa almeirinense na última posição da tabela com três pontos. A equipa de juvenis conta com uma vitória e cinco derrotas em seis jogos.